Лавров: СМИ должны вносить особый вклад в борьбу с распространением экстремизма

ЛИМАСОЛ /Кипр/, 22 октября. /ТАСС/. Средства массовой информации несут особую ответственность за успех в борьбе с распространением экстремистской идеологии. Об этом говорится в послании министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова организаторам и участникам Пятнадцатой международной конференции "Роль СМИ в противодействии терроризму", которая открылась во вторник в Лимасоле.

"На медийных ресурсах лежит особая ответственность в деле предотвращения распространения экстремистской идеологии, призывов к ненависти и насилию, фейковых новостей, подрывающих стабильность и информационную безопасность государств", - отмечается в послании.

Как отметил Лавров, террористическая угроза "носит трансграничный характер, обретает новые формы, постоянно эволюционирует". "Эффективно бороться с этим глобальным злом возможно лишь путем сопряжения усилий всего мирового сообщества и на прочной основе международного права. Свой вклад на данном направлении призваны вносить и СМИ", - подчеркнул он.

В своем послании глава МИД РФ выразил уверенность, что реализация насыщенной повестки дня конференции позволит выработать востребованные практические рекомендации.

Теплое приветствие в адрес участников конференции направил и президент Республики Кипр Никос Анастасиадис. Он поблагодарил выступающую организатором конференции Международную академию телевидения и радио (IATR) за то, что она в очередной раз выбрала Кипр местом проведения данного форума.

В 2019 году основными темами конференции являются сохранение доверия аудитории в эпоху фейковых новостей, обеспечение компьютерной безопасности в эпоху кибертерроризма, мобилизация блогеров на борьбу с пропагандой ненависти, сотрудничество СМИ и органов безопасности в борьбе против терроризма и другие. Кроме того, на конференции рассматриваются вопросы, связанные с превращением социальных сетей в благоприятную среду для распространения террористических идей, а также с поиском путей сотрудничества журналистов в противостоянии национализму и порождаемому им насилию.