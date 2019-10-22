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Военная операция Турции на севере Сирии
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Путин назвал востребованными консультации с Эрдоганом на фоне острой ситуации в Сирии

Президент выразил надежду на то, что "уровень российско-турецких отношений, который достигнут в настоящее время, сыграет свою роль в урегулировании всех вопросов, сложных, которые в регионе сложились на сегодняшний день"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин
© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин оценил ситуацию в Сирии, как сложную. По его словам, на этом фоне консультации с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом приобретают особую важность.

"Ситуация в регионе очень острая, мы все это понимаем, - сказал Путин, открывая встречу с Эрдоганом в узком составе. - Думаю, наша встреча сегодня, наши консультации очень востребованы".

Путин выразил надежду на то, что "уровень российско-турецких отношений, который достигнут в настоящее время, сыграет свою роль в урегулировании всех вопросов, сложных, которые в регионе сложились на сегодняшний день".

Он также выразил надежду на то, что это позволит найти ответы на все вопросы, как в интересах Турции и России, так и в интересах всех стран региона.

Путин тепло приветствовал делегацию Турции и поблагодарил за решение приехать в Сочи.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция Турции на севере Сирии
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