Путин назвал востребованными консультации с Эрдоганом на фоне острой ситуации в Сирии

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин оценил ситуацию в Сирии, как сложную. По его словам, на этом фоне консультации с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом приобретают особую важность.

"Ситуация в регионе очень острая, мы все это понимаем, - сказал Путин, открывая встречу с Эрдоганом в узком составе. - Думаю, наша встреча сегодня, наши консультации очень востребованы".

Путин выразил надежду на то, что "уровень российско-турецких отношений, который достигнут в настоящее время, сыграет свою роль в урегулировании всех вопросов, сложных, которые в регионе сложились на сегодняшний день".

Он также выразил надежду на то, что это позволит найти ответы на все вопросы, как в интересах Турции и России, так и в интересах всех стран региона.

Путин тепло приветствовал делегацию Турции и поблагодарил за решение приехать в Сочи.