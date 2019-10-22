Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума ратифицировала доппротокол к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма

Документ обязывает каждую сторону, не нарушая свои законы, активно вести своевременный обмен информацией о перемещениях террористов

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Госдума во вторник на заседании ратифицировала дополнительный протокол к конвенции Совета Европы (СЕ) о предупреждении терроризма, предусматривающий признание уголовным преступлением оказание финансовой поддержки лицам, выезжающим за рубеж для участия в террористической деятельности.

Протокол вступил в силу 1 июля 2017 года, он был подписан российской стороной 27 июля 2017 года, дополнения вносятся в конвенцию СЕ о предупреждении терроризма от 2005 года. Согласно тексту документа, страны - участницы конвенции должны в рамках своего законодательства признавать уголовными преступлениями участие в террористических группировках, "приобретение знаний и практических навыков" изготовления взрывчатки, оружия, ядовитых веществ, которые потом можно применить для совершения теракта, посещение других стран для участия в террористической деятельности, а также финансирование таких поездок.

Помимо этого, документ обязывает каждую сторону, не нарушая свои законы, активно вести своевременный обмен информацией о перемещениях террористов.

Как указано в пояснительных материалах, 4 статья доппротокола предусматривает уголовную ответственность за поездки за рубеж для совершения террористических преступлений и попытки выезда с такими целями. "Согласно Уголовному кодексу РФ, данные деяния не образуют самостоятельных составов преступлений", - отмечается в пояснительной записке. В связи с этим принятый Госдумой закон о ратификации дополнительного протокола включает в себя заявление, согласно которому выезды террористов за рубеж "будут рассматриваться в качестве приготовления к преступлению террористической направленности или покушения на такое преступление и в этом качестве влекут за собой уголовную ответственность".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Военная операция Турции на севере Сирии
Путин и Эрдоган обсудят обмен заявлениями по Сирии между Турцией и США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркнул, что Россия и Турция выступают за территориальную и политическую целостность Сирии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС