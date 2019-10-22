Госдума ратифицировала доппротокол к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Госдума во вторник на заседании ратифицировала дополнительный протокол к конвенции Совета Европы (СЕ) о предупреждении терроризма, предусматривающий признание уголовным преступлением оказание финансовой поддержки лицам, выезжающим за рубеж для участия в террористической деятельности.

Протокол вступил в силу 1 июля 2017 года, он был подписан российской стороной 27 июля 2017 года, дополнения вносятся в конвенцию СЕ о предупреждении терроризма от 2005 года. Согласно тексту документа, страны - участницы конвенции должны в рамках своего законодательства признавать уголовными преступлениями участие в террористических группировках, "приобретение знаний и практических навыков" изготовления взрывчатки, оружия, ядовитых веществ, которые потом можно применить для совершения теракта, посещение других стран для участия в террористической деятельности, а также финансирование таких поездок.

Помимо этого, документ обязывает каждую сторону, не нарушая свои законы, активно вести своевременный обмен информацией о перемещениях террористов.

Как указано в пояснительных материалах, 4 статья доппротокола предусматривает уголовную ответственность за поездки за рубеж для совершения террористических преступлений и попытки выезда с такими целями. "Согласно Уголовному кодексу РФ, данные деяния не образуют самостоятельных составов преступлений", - отмечается в пояснительной записке. В связи с этим принятый Госдумой закон о ратификации дополнительного протокола включает в себя заявление, согласно которому выезды террористов за рубеж "будут рассматриваться в качестве приготовления к преступлению террористической направленности или покушения на такое преступление и в этом качестве влекут за собой уголовную ответственность".