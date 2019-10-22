Путин и Эрдоган обсудят обмен заявлениями по Сирии между Турцией и США

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи обсудят в том числе обмен заявлениями по ситуации в Сирии между Вашингтоном и Анкарой. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник в эфире Первого канала .

"Мы видим, что ситуация непростая - идет обмен заявлениями между Анкарой и Вашингтоном, достаточно беспрецедентный, заявления звучат удивительные. Это, конечно, будет поводом для детального обмена мнениями между Путиным и Эрдоганом. Я имею в виду заявления, которые звучали сегодня и накануне, и Пенса, и Трампа, много очень заявлений, которые, конечно, требуют обмена мнениями между двумя президентами", - сказал пресс-секретарь российского президента.

Он также прокомментировал письмо Трампа Эрдогану, в котором американский лидер предлагал Турции договориться с курдами и грозил в противном случае уничтожить экономику республики, а также призывал турецкого президента "не быть крутым парнем" и "не быть дураком". "Письмо Трампа вообще уникально, это, наверное, войдет в анналы современной, скажем так, модернистской дипломатической практики", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что Россия и Турция выступают за территориальную и политическую целостность Сирии. "И обе страны хотят продолжения политического урегулирования в Сирии. Сейчас очень важно, чтобы все, что происходит на северо-востоке Сирии никоим образом не помешало этому политическому урегулированию", - добавил он.

Отношения Вашингтона и Анкары вновь обострились на фоне военной операции "Источник мира", которую Турция проводит на северо-востоке Сирии. Трамп 14 октября подписал исполнительный указ о санкциях против Анкары. При этом 17 октября стороны договорились о приостановке турецкой операции на 120 часов, чтобы поддерживаемые американцами курдские формирования покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.