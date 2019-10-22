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Военная операция Турции на севере Сирии

Путин и Эрдоган обсудят обмен заявлениями по Сирии между Турцией и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркнул, что Россия и Турция выступают за территориальную и политическую целостность Сирии

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи обсудят в том числе обмен заявлениями по ситуации в Сирии между Вашингтоном и Анкарой. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник в эфире Первого канала.

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"Мы видим, что ситуация непростая - идет обмен заявлениями между Анкарой и Вашингтоном, достаточно беспрецедентный, заявления звучат удивительные. Это, конечно, будет поводом для детального обмена мнениями между Путиным и Эрдоганом. Я имею в виду заявления, которые звучали сегодня и накануне, и Пенса, и Трампа, много очень заявлений, которые, конечно, требуют обмена мнениями между двумя президентами", - сказал пресс-секретарь российского президента.

Он также прокомментировал письмо Трампа Эрдогану, в котором американский лидер предлагал Турции договориться с курдами и грозил в противном случае уничтожить экономику республики, а также призывал турецкого президента "не быть крутым парнем" и "не быть дураком". "Письмо Трампа вообще уникально, это, наверное, войдет в анналы современной, скажем так, модернистской дипломатической практики", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что Россия и Турция выступают за территориальную и политическую целостность Сирии. "И обе страны хотят продолжения политического урегулирования в Сирии. Сейчас очень важно, чтобы все, что происходит на северо-востоке Сирии никоим образом не помешало этому политическому урегулированию", - добавил он.

Отношения Вашингтона и Анкары вновь обострились на фоне военной операции "Источник мира", которую Турция проводит на северо-востоке Сирии. Трамп 14 октября подписал исполнительный указ о санкциях против Анкары. При этом 17 октября стороны договорились о приостановке турецкой операции на 120 часов, чтобы поддерживаемые американцами курдские формирования покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАСирияТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, ДональдВоенная операция Турции на севере Сирии
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