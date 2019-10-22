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Наумкин назначен старшим политическим советником спецпосланника генсека ООН по Сирии

Ранее он занимал должность старшего политического советника предыдущего эмиссара ООН по Сирии Стаффана де Мистуры

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Научный руководитель Института Востоковедения РАН Виталий Наумкин сообщил ТАСС, что назначен старшим политическим советником спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена.

"Да, это так, - сказал он во вторник, отвечая на соответствующий вопрос. - По этому поводу я направляюсь в Женеву".

Наумкин ранее занимал должность старшего политического советника предыдущего эмиссара ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

В Женеве 29 октября должно состояться первое заседание сирийского конституционного комитета.

Теги
СирияДе Мистура, СтаффанПедерсен, Гейр
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