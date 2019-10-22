Переговоры Путина и Эрдогана длятся уже пять часов

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи длятся уже пять часов. Пресс-конференцию в резиденции российского лидера "Бочаров ручей" ожидают около 140 журналистов, в основном из России и Турции, а также из других стран. В зале, где Путин и Эрдоган выступят перед СМИ, выставлены порядка 20 камер различных телеканалов, среди которых BBC News, CNN, Al Jazeera и другие.

Для журналистов в пресс-центре традиционно работает буфет, где подают шашлычки из красной рыбы в травах, шашлычки из курицы, бургеры с бараниной, клаб-сэндвичи, пирожки, печенье, фрукты и мороженое. Однако в последние часы буфет пустует: журналисты дожидаются в зале для пресс-конференции выхода лидеров, который может произойти в любой момент.

В начале встречи Путин отметил особую важность консультаций с Эрдоганом на фоне сложной ситуации в Сирии. Российский лидер выразил надежду на то, что "уровень российско-турецких отношений, который достигнут в настоящее время, сыграет свою роль в урегулировании всех сложных вопросов, которые в регионе сложились на сегодняшний день". Он также выразил надежду на то, что это позволит найти ответы на все вопросы, как в интересах Турции и России, так и в интересах всех стран региона.

Эрдоган выразил уверенность, что встреча в Сочи в сложившейся ситуации должна пойти на пользу. "Сегодняшняя наша встреча позволит нам более подробно обсудить данную ситуацию и это несомненно позволит обеспечить мир", - подчеркнул президент Турции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что на этих переговорах "Россия хочет обсудить положение дел на северо-востоке Сирии, лучше понять происходящее, получить информацию о планах Турции и сопоставить ее с общими планами по продвижению политического урегулирования в Сирии". Он выразил мнение, что переговоры будут сложными.

В понедельник помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что это уже восьмая очная встреча двух лидеров с начала года. По его словам, в ходе этой беседы планируется продолжить обсуждение ситуации на севере Сирии в контексте военной операции, проводимой там турецкой армией.