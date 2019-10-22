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Путин и Эрдоган завершили переговоры в Сочи. Они длились более шести часов

В начале переговоров российский президент отметил особую важность консультаций с турецким коллегой на фоне сложной ситуации в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин
© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган завершили переговоры в резиденции российского лидера "Бочаров ручей" в Сочи. Встреча длилась более шести часов.

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В начале переговоров Путин отметил особую важность консультаций с Эрдоганом на фоне сложной ситуации в Сирии. Российский лидер выразил надежду на то, что "уровень российско-турецких отношений, который достигнут в настоящее время, сыграет свою роль в урегулировании всех сложных вопросов, которые в регионе сложились на сегодняшний день". Он также выразил надежду на то, что это позволит найти ответы на все вопросы, как в интересах Турции и России, так и в интересах всех стран региона.

Эрдоган выразил уверенность, что встреча в Сочи в сложившейся ситуации должна пойти на пользу. "Сегодняшняя наша встреча позволит нам более подробно обсудить данную ситуацию, и это несомненно позволит обеспечить мир", - подчеркнул президент Турции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что на этих переговорах "Россия хочет обсудить положение дел на северо-востоке Сирии, лучше понять происходящее, получить информацию о планах Турции и сопоставить ее с общими планами по продвижению политического урегулирования в Сирии". Он выразил мнение, что переговоры будут сложными.

В понедельник помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что это уже восьмая очная встреча двух лидеров с начала года. По его словам, в ходе этой беседы планируется продолжить обсуждение ситуации на севере Сирии в контексте военной операции, проводимой там турецкой армией.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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