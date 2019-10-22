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Военная операция Турции на севере Сирии
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Путин: переговоры с Эрдоганом позволили выйти на судьбоносные решения по Сирии

По словам российского лидера, турецкий коллега подробно объяснил ему цели и задачи операции Анкары
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин
© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом позволили выйти на судьбоносные решения по Сирии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером.

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"Не могу не выразить удовлетворение тем, что в результате достаточно длительной и напряженной работы удалось выйти на решения, которые после наших заявлений будут озвучены министрами иностранных дел обеих стран, которые, на мой взгляд, являются очень важными, если не судьбоносными, и позволят разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе", - сказал Путин.

По его словам, РФ и Турция считают необходимым помогать сирийским беженцам вернуться на родину, что позволит заметно облегчить социально-экономическую нагрузку на страны, которые приняли беженцев. "Призываем международное сообщество, особенно профильные агентства ООН, активнее оказывать гуманитарное содействие всем возвращающимся сирийцам без дискриминации, политизации и предварительных условий", - сказал он.

Об операции Анкары

По словам российского лидера, турецкий коллега подробно объяснил ему цели и задачи операции Турции в Сирии. 

Путин поблагодарил Эрдогана за то, что тот "откликнулся на предложение, которое было сделано в ходе недавнего телефонного разговора, и сегодня с представительной делегацией приехал в Сочи, чтобы обсудить развитие событий в Сирийской Арабской Республике, в том числе, на северо-востоке страны, в Заевфратье".

"Мы уже не раз отмечали, что с пониманием относимся к стремлению Турции предпринять шаги, чтобы надежно гарантировать свою национальную безопасность", - отметил Путин.

Путин также заявил, что Турция и Россия едины во мнении о необходимости сохранения территориальной целостности Сирии. "Достичь прочной и долгосрочной стабилизации в Сирии в целом, на наш взгляд, можно только при условии соблюдения суверенитета и территориальной целостности этой страны. Это принципиальная позиция и мы обстоятельно говорили об этом с президентом Турции, - сказал он. - Важно, что турецкие партнеры разделяют такой подход".

По его мнению, важно не допустить, чтобы действиями Турции в Сирии воспользовались террористы. "Важно, чтобы действиями турецких вооруженных сил не воспользовались члены террористических организаций, в том числе ИГИЛ ("Исламское государство", террористическая организация, запрещенная в России), чьи боевики содержатся в плену у курдских вооруженных формирований и пытаются вырваться на свободу", - отметил политик.

"Разделяем беспокойство турецкой стороны в связи с усилением угрозы терроризма и ростом этноконфессиональных противоречий в данном районе", - подчеркнул российский лидер. По его словам, "эти противоречия и сепаратистские настроения в последнее время искусственно подогревались со стороны".

Ситуация в Сирии помимо турецкой операции

Президент России также сказал, что Сирия должна быть освобождена от незаконного иностранного военного присутствия. "Сирия должна быть освобождена от незаконного иностранного военного присутствия", - сказал российский лидер.

Путин также заявил, что Турция и Россия едины во мнении о необходимости сохранения территориальной целостности Сирии. "Достичь прочной и долгосрочной стабилизации в Сирии в целом, на наш взгляд, можно только при условии соблюдения суверенитета и территориальной целостности этой страны. Это принципиальная позиция, и мы обстоятельно говорили об этом с президентом Турции", - отметил глава российского государства. По его мнению, "важно, что турецкие партнеры разделяют такой подход".

"Защищать мир и спокойствие на границе туркам и сирийцам предстоит вместе, и здесь без взаимоуважительного сотрудничества между Турцией и Сирией не обойтись", - указал президент РФ. Он полагает, что, кроме того, "нужно запустить широкий диалог между правительством Сирии и курдами, проживающими на северо-востоке Сирии". "Очевидно, что именно в рамках такого инклюзивного диалога могут быть в полной мере учтены и реализованы все права и интересы курдского народа, курдов, как неотъемлемой части многонационального сирийского народа", - подчеркнул Путин.

Говоря о ситуации на сирийской территории, он отметил, что сепаратистские настроения в Сирии подогревались извне.

Наконец, Путин выразил мнение, что ситуация "на земле" в Сирии не должна препятствовать запуску работы Конституционного комитета. "Исходим из того, что ситуация на земле не должна препятствовать долгожданному запуску комитета уже на следующей неделе, 29-30 октября в Женеве", - заявил российский президент.

Он сообщил, что во время переговоров с турецким коллегой, "конечно же, обсудили дальнейшие шаги по продвижению мирного политического процесса в Сирии, который сами сирийцы при содействии Организации Объединенных Наций будут вести в рамках Конституционного комитета". Российский лидер напомнил, что "над его созданием страны-гаранты астанинского формата кропотливо работали в течение всего последнего времени, на протяжении многих лет".

В новость были внесены изменения (21:03 мск) - добавлены подробности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция Турции на севере Сирии
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Военная операция Турции на севере Сирии
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