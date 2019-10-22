Глава Калмыкии назначил Сангаджи Тарбаева своим постпредом при президенте РФ

ЭЛИСТА, 22 октября. /ТАСС/. Глава Калмыкии Бату Хасиков назначил во вторник председателя совета Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений, бывшего капитана команды КВН "Сборная РУДН" и общественного деятеля, 37-летнего Сангаджи Тарбаева постоянным представителем главы Республики Калмыкия при президенте Российской Федерации - заместителем председателя правительства Республики Калмыкия. Об этом глава республики сообщил на своей странице в Instagram.

"Принял решение назначить Сангаджи Андреевича постоянным представителем главы Республики Калмыкия при президенте Российской Федерации - заместителем председателя правительства Республики Калмыкия", - написал он.

Хасиков отметил, что считает Тарбаева состоявшимся общественным деятелем, успешным предпринимателем, за плечами которого много крупных реализованных проектов и которому по силам задачи любой сложности. "Уверен, он сделает все для того, чтобы у республики была достойная поддержка в федеральном центре, осуществлялась системная работа по привлечению инвестиций, а наше калмыцкое землячество в Москве развивалось", - добавил глава республики.

Сангаджи Тарбаев родился 15 апреля 1982 года в Республике Калмыкия, окончил Российский университет дружбы народов (РУДН) по специальности "Международные отношения". Являлся капитаном команды "Сборной РУДН" на играх КВН, телеведущим. Сейчас является председателем совета Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений, в марте этого года избран членом Общественной палаты Москвы III созыва.

Ранее сообщалось, что глава Калмыкии Бату Хасиков подписал во вторник указ о назначении вице-премьера Калмыкии Нарана Кюкеева, занимавшего должность заместителем председателя правительства республики - постоянного представителя Калмыкии при президенте РФ, курирующим блок строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства.