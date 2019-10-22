Шойгу: возвращением беженцев с севера Сирии может заняться специальная структура

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу не исключает, что для возвращения на родину беженцев с северо-востока Сирии будет создана специальная структура, либо этим займется ООН.

"Масса возникает правовых вопросов, которые никоим образом и никак не регулируются международным правом. Здесь, конечно, надо будет либо создавать отдельные органы, либо этим вплотную будут заниматься структуры Организации Объединенных Наций", - сказал Шойгу журналистам по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По данным российских военных, на подконтрольных территориях так называемой Автономной администрации северо-восточных районов находится семь мест заключения, в которых содержатся сторонники ИГИЛ (бывшее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"), и не менее восьми лагерей для временно перемещенных лиц, включая жен и детей экстремистов. Общая численность содержащихся под стражей и удерживаемых в лагерях лиц, по данным ООН, может составлять около 120 тысяч человек. В этих лагерях и местах заключения находятся представители 72 национальностей из 36 стран. Охраняют эти объекты поддерживаемые США "Силы демократической Сирии".

Глава Минобороны РФ указал, что в течение двух суток охрана части лагерей была снята и до 500 человек, находившихся там, "разбежались". "Я не буду утверждать, что однозначно все эти люди являются террористами", - указал Шойгу, отметив, в настоящее время принимаются меры для возвращения беженцев "теми, кто контролирует эти территории".

"Здесь возникнет вопрос возвращения их в свои страны. Он намного сложнее, чем кажется, и он выходит далеко за рамки простого заявления в Twitter: "Приезжайте и забирайте", - сказал Шойгу. "Кем они будут возвращаться? Как те, кто побывал в туристической поездке за рубежом? Или как те, кто принимал участие [в боях на стороне террористов]?" - задался вопросом министр обороны РФ.

По словам Шойгу, для того, чтобы доказать причастность этих людей к террористическим организациям, нужна доказательная база. "Кто будет этим заниматься? Тут масса вопросов, я не буду детализировать все это, но ситуация такова", - отметил он.

Данные Минобороны РФ

Минобороны РФ опубликовало в воскресенье на своем сайте карту лагерей беженцев и мест заключения боевиков на северо-востоке Сирии. В тюрьмах содержатся 14,65 тысячи человек, следует из публикации. Больше всего их в Шаддади - около 9 тыс., также крупные тюрьмы расположены в Эль-Холе (1,6 тыс.) и Хасеке (примерно 1,1 тыс.).

В восьми лагерях беженцев, по информации Минобороны России, находятся в общей сложности 105,9 тыс. человек. Крупнейшим из этих лагерей является Эль-Холь - там размещены до 68,6 тыс. человек. До 17 тыс. временно перемещенных лиц находятся в Камышлы возле границы с Турцией, до 8,2 тыс. - в лагере Эль-Иша, до 7,2 тыс. - в лагере Ариша.