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Косачев назвал триумф дипломатии главным итогом переговоров лидеров РФ и Турции

Сенатор отметил, что на этих переговорах "приняты судьбоносные решения"
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что ключевым итогом многочасовых переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана стал триумф дипломатии и провал политики угроз и санкций.

"Но в любом случае ключевое - это именно триумф дипломатии и провал политики угроз и санкций. Россия не просто подтвердила свою способность осуществлять не только военную, но и дипломатическую и посредническую миссию в сирийских делах, но в принципе опровергла наличие каких-либо альтернатив такому подходу", - написал Косачев на своей странице в Facebook во вторник.

Он подчеркнул, что совершенно неслучайно мир с огромным вниманием ждал итогов этих переговоров, так как именно там приняты судьбоносные решения, "а не в странах, у которых больше ничего не осталось в арсенале, кроме санкций и ракетных ударов". "По сути, именно Путин и Эрдоган могли сегодня продемонстрировать, что классическая дипломатия жива, и весьма разные страны в очень трудной ситуации могут найти выход, который в той или иной мере устроит всех, и который опирается на понимание и учет интересов всех сторон. Оба лидера этой возможностью с блеском воспользовались", - считает сенатор.

Косачев назвал непростой, но крайне важной договоренность о введении с завтрашнего дня на сирийско-турецкую границу со стороны Сирии подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. "Их действия будут скоординированы с турецкой стороной, и главное будет обеспечено: территориальная целостность Сирии, предотвращение эскалации боевых действий, невозможность для террористов воспользоваться острой ситуацией на сирийско-турецкой границе и, конечно же, продолжение мирного урегулирования в Сирии", - подчеркнул глава международного комитета СФ.

Он добавил, что за последние годы именно Россия "постепенно обрела признанную всеми (в том числе ее оппонентами) ключевую роль в мирном урегулировании в Сирии". "Но при том - и это ее важное преимущество по сравнению со сторонниками "санкционной дипломатии" - [Россия] не использует свое положение в ущерб другим сторонам и умеет договариваться. Мастер-класс от Путина и Эрдогана в Сочи", - закончил парламентарий.

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган провели во вторник в Сочи многочасовые переговоры, в результате которых был подписан совместный меморандум о взаимопонимании между двумя странами. Главы государств договорились, что российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября начнут патрулировать район турецкой операции в Сирии. При этом курдские формирования со среды должны быть выведены за пределы 30-километровой зоны от турецкой границы. Согласно документу, Москва и Анкара будут бороться с терроризмом во всех его формах и противостоять сепаратизму в Сирии. Кроме того, Россия будет содействовать реализации Аданского соглашения по режиму границы между Турцией и Сирией.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКосачев, Константин ИосифовичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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