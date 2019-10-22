Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии

Путин проинформировал Асада по телефону об итогах переговоров с Эрдоганом

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что сирийский лидер выразил поддержку принятых решений

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Башаром Асадом и проинформировал его о положениях Меморандума о взаимопонимании, согласованного по итогам этих переговоров. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, - сообщил Песков. - Глава российского государства информировал своего сирийского коллегу об итогах встречи [с президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом, продолжавшейся больше шести часов, изложил основные положения Меморандума о взаимопонимании, согласованного по итогам встречи".

По словам Пескова, президент России подчеркнул, что в итоге главной задачей является восстановление территориальной целостности Сирии и продолжение совместных усилий на политическом треке, включая работу в рамках Конституционного комитета.

Песков также сообщил, что Асад выразил поддержку принятых решений. "Президент Асад поблагодарил Владимира Путина, заявил о своей полной поддержке результатов работы, а также о готовности сирийских пограничников совместно с российской военной полицией выйти на [сирийско-турецкую] границу", - заключил Песков.

На переговорах Путина и Эрдогана в Сочи обсуждалась, в частности, операция "Источник мира", начатая Турцией на севере Сирии 9 октября с целью создания буферной зоны, призванной стать защитным поясом для турецкой границы. США и Турция 17 октября достигли соглашения о приостановке операции на 120 часов, чтобы позволить поддерживаемым американцами курдским формированиям покинуть создаваемую Анкарой 30-километровую пограничную зону безопасности.

Начиная с полудня 23 октября российская военная полиция и сирийские пограничники выйдут на сирийско-турецкую границу, где будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов самообороны на 30 км от разделительной линии. Через 150 часов начнется совместное российско-турецкое патрулирование зоны.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияАсад, Башар ХафезЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
Военная операция Турции на севере Сирии
Шойгу: возвращением беженцев с севера Сирии может заняться специальная структура
Также министр обороны РФ не исключил, что этим вплотную будут заниматься структуры ООН
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС