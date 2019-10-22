Путин проинформировал Асада по телефону об итогах переговоров с Эрдоганом

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Башаром Асадом и проинформировал его о положениях Меморандума о взаимопонимании, согласованного по итогам этих переговоров. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, - сообщил Песков. - Глава российского государства информировал своего сирийского коллегу об итогах встречи [с президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом, продолжавшейся больше шести часов, изложил основные положения Меморандума о взаимопонимании, согласованного по итогам встречи".

По словам Пескова, президент России подчеркнул, что в итоге главной задачей является восстановление территориальной целостности Сирии и продолжение совместных усилий на политическом треке, включая работу в рамках Конституционного комитета.

Песков также сообщил, что Асад выразил поддержку принятых решений. "Президент Асад поблагодарил Владимира Путина, заявил о своей полной поддержке результатов работы, а также о готовности сирийских пограничников совместно с российской военной полицией выйти на [сирийско-турецкую] границу", - заключил Песков.

На переговорах Путина и Эрдогана в Сочи обсуждалась, в частности, операция "Источник мира", начатая Турцией на севере Сирии 9 октября с целью создания буферной зоны, призванной стать защитным поясом для турецкой границы. США и Турция 17 октября достигли соглашения о приостановке операции на 120 часов, чтобы позволить поддерживаемым американцами курдским формированиям покинуть создаваемую Анкарой 30-километровую пограничную зону безопасности.

Начиная с полудня 23 октября российская военная полиция и сирийские пограничники выйдут на сирийско-турецкую границу, где будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов самообороны на 30 км от разделительной линии. Через 150 часов начнется совместное российско-турецкое патрулирование зоны.