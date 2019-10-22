Слуцкий назвал саммит в Сочи дипломатической победой для России и Турции

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Решения, достигнутые в ходе многочасовых переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, позволят решить ключевые проблемы в контексте сирийского урегулирования, это стало дипломатической победой для обеих стран. Об этом журналистам во вторник заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Итоги многочасовой встречи Путина и Эрдогана, по сути, дают ключи к развязке самых непростых узлов в сирийском урегулировании. Москва еще раз доказала свою роль ключевого посредника в разрешении сложных региональных и мировых проблем", - отметил депутат. Он указал на то, что достигнутые договоренности "позволят предотвратить гибель мирных граждан, сохранить территориальную целостность Сирии и продолжить борьбу с международным терроризмом".

"Саммит в Сочи - без преувеличения, общая дипломатическая победа и для России, и для Турции. Мы были и остаемся ключевыми и стратегическими партнерами", - подчеркнул Слуцкий. Он также заметил, что "к такому результату удалось прийти исключительно путем переговоров". "То есть без шантажа, угроз и санкционной дубины, которой привычно стал размахивать Вашингтон", - резюмировал глава комитета.

На переговорах Путина и Эрдогана в Сочи обсуждалась, в частности, операция "Источник мира", начатая Турцией на севере Сирии 9 октября с целью создания буферной зоны, призванной стать защитным поясом для турецкой границы. США и Турция 17 октября достигли соглашения о приостановке операции на 120 часов, чтобы позволить поддерживаемым американцами курдским формированиям покинуть создаваемую Анкарой 30-километровую пограничную зону безопасности.

Начиная с полудня 23 октября российская военная полиция и сирийские пограничники выйдут на сирийско-турецкую границу, где будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов самообороны на 30 км от разделительной линии. Через 150 часов начнется совместное российско-турецкое патрулирование зоны.