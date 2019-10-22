СФ обсудит ряд международных соглашений и закон о компенсациях при банкротстве застройщика

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду рассмотрит вопросы о ратификации нескольких международных документов, в том числе соглашения СНГ об исследовании космоса в мирных целях, а также закон о выплате возмещения членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков.

Один из документов, который, как ожидается, будет ратифицирован в ходе заседания, - это соглашение об осуществлении совместной деятельности государств - участников СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Оно было подписано главами правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана 2 ноября 2018 года в Астане на заседании Совета глав правительств государств Содружества.

Документом закрепляются различные формы сотрудничества между договаривающимся странами, в том числе по обмену научной и технической информацией, по содействию в доступе к госпрограммам исследования и использованию космического пространства в мирных целях, по использованию наземных объектов и систем для запусков космических аппаратов и управлению ими, организации программ подготовки кадров, обмену специалистами и так далее.

Также сенаторы обсудят ратификацию протокола об изменениях в договор между РФ и Болгарией о социальном обеспечении, согласно которому российские пенсии жителям этой страны будут выплачиваться только за период их работы в России или в РСФСР. Договор о социальном обеспечении между двумя странами был заключен в феврале 2009 года. Как отмечается в пояснительных материалах, предложенный для ратификации протокол призван учесть произошедшие с тех пор изменения в пенсионном законодательстве обоих государств. Сам протокол был подписан в Софии 4 марта 2019 года.

Еще один документ, представленный на ратификацию, касается режима торговли между Россией и Южной Осетией. Протокол с поправками к межправительственному соглашению о режиме торговли товарами был подписан 6 мая 2019 года в Цхинвале в соответствии с распоряжением правительства РФ. В документе установлено, что декларирование вывозимого с территории РФ в Южную Осетию дизельного топлива, бензинов моторных с октановым числом менее 95, а также нефтяного битума осуществляется без применения временного периодического таможенного декларирования, установленного законодательством РФ. При этом оговаривается, что это положение не коснется природного газа.

Закон о дольщиках и час субъекта

В предварительную повестку пленарного заседания на среду включен вопрос о выплате возмещения членам ЖСК, созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков.

Согласно документу, рассчитывать на компенсацию смогут граждане, требования которых ранее были включены в реестр участников строительства в деле о банкротстве застройщика. Возмещение членам ЖСК будет выплачиваться по рыночной стоимости жилья из средств Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Также в среду в рамках "Часа субъекта РФ" перед сенаторами выступят губернатор Томской области Сергей Жвачкин и председатель областной законодательной думы Оксана Козловская.