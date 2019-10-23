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Глава Хабаровского края попросил депутатов поддержать возврат прямых выборов глав районов

Сергей Фургал назвал прямые выборы неотъемлемой составляющей демократии

ХАБАРОВСК, 23 октября. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время своего выступления на заседании Законодательной думы региона в среду попросил депутатов о поддержке законопроекта о возврате прямых выборов глав районов.

"Скажу несколько слов еще об одной своей инициативе - возвращении прямых выборов глав районов. Необходимость в этом назрела давно. Прямые выборы - это неотъемлемая составляющая демократии, это реализация конституционных прав граждан, обеспечение легитимности и прозрачности избирательного процесса. <...> Возврат прямых выборов позволит повысить уровень политической конкуренции", - сказал он.

"При такой системе любой желающий, чья кандидатура отвечает требованиям законодательства, сможет принять участие в выборах в качестве кандидата, независимо от партийной принадлежности. Прошу поддержать предложенные мной инициативы", - обратился к депутатам Фургал.

По его мнению, существующая система отбора кандидатов снижает конкурентность, не дает избирателям возможность отозвать главу района с этого поста в случае утраты доверия. Губернатор также указал на отсутствие чувства ответственности у избранных таким образом глав, что сказывается на качестве исполнения ими своих полномочий.

Предложение губернатора о возврате прямых выборов глав районов обсуждается в правительстве края с лета 2019 года. Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, законопроект внесен губернатором в думу.

Изменения в региональный закон "Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Хабаровском крае", предполагающие отмену прямых выборов глав районов и поселений края, Законодательная дума региона приняла в середине 2015 года. С 2016 года главы муниципальных районов избираются комиссиями представительных органов муниципальных образований из числа потенциальных кандидатов.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский край
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