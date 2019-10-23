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Посольство РФ в США ждет реакции от Госдепартамента касательно задержания Ахмеда Билалова

Извещений о произошедшем от местных властей не поступало, сообщили в российской дипломатической миссии

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Посольство России в Соединенных Штатах ожидает реакции от Госдепартамента касательно информации о задержании в штате Флорида бывшего главы компании "Курорты Северного Кавказа" Ахмеда Билалова. Об этом говорится в заявлении пресс-службы российской дипломатической миссии, поступившем во вторник в распоряжение ТАСС.

"Из сообщений в прессе узнали о задержании в шт. Флорида А.Г. Билалова. Извещений о произошедшем от местных властей не получали. В адрес Госдепа направлен соответствующий запрос. Ожидаем реакции", - говорится в заявлении российского посольства.

Ранее газета The Miami Herald сообщила со ссылкой на источники о том, что Билалов был задержан утром во вторник в своем доме в городе Санни Айлс Бич неподалеку от Майами (штат Флорида) Службой иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США. Газета подчеркивает, что бывший глава "Курортов Северного Кавказа", также занимавший пост вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР), проживал во Флориде вместе с женой и новорожденным ребенком. Газета The Hill в свою очередь уточнила, что причины задержания к настоящему моменту неизвестны. В Службе иммиграционного и таможенного контроля США к настоящему моменту не ответили на запрос ТАСС прокомментировать информацию СМИ.

Компания "Курорты Северного Кавказа" отвечала за постройку комплекса для прыжков с трамплина "Русские горки" для зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Два трамплина были построены еще в феврале 2012 года, однако строительство инфраструктуры вокруг них затянулось и велось с существенным перерасходом средств. Посетивший в начале 2013 года стройку президент России Владимир Путин подверг резкой критике саму компанию и ее главу Ахмеда Билалова. В итоге завершение работ было поручено Сбербанку, а Билалов лишился постов в компании и в Олимпийском комитете России. Позднее в отношении него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

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