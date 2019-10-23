Законодательная дума Хабаровского края выбрала сенатором представителя ЛДПР Приятнова

ХАБАРОВСК, 23 октября. /ТАСС/. Законодательная дума избрала Дмитрия Приятнова сенатором от заксобрания Хабаровского края, сообщили ТАСС в законотворческом органе.

"Сенатором определен Приятнов Дмитрий Станиславович" - сообщил представитель думы. Приятнов представляет в заксобрании ЛДПР.

Приятнову 41 год, он закончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения. Основным местом работы является сервисное локомотивное депо "Амурское" филиала "Дальневосточный" ООО "ЛокоТех - Сервис", где политик занимает должность заместителя начальника локомотивного депо по ремонту. По данным с сайта избиркома края, есть погашенная в 2009 году судимость по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков").

Дмитрий Приятнов был избран депутатом думы в сентябре 2019 года. В среду сложил с себя полномочия депутата. За его кандидатуру на место сенатора проголосовало 32 депутата, двое были против. Всего в заседании участвуют 34 из 36 депутатов.

Предыдущим сенатором от законодательной думы был Виктор Озеров. Указом президента РФ Владимира Путина от 19 сентября 2019 года Озеров был награжден орденом Александра Невского за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Законодательная дума Хабаровского края седьмого созыва обновилась на 92%, из прежнего состава остались лишь три депутата. Большинство парламентариев - 33 человека - вошли в состав думы впервые.

В новость в 6:36 мск внесены имзенения - уточняется фамилия сенатора.