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Аксенов допустил 100-процентное обновление исполнительной власти в Крыму

Глава региона добавил, что хотел бы видеть на должностях глав городских и районных администраций людей, которые уже работали на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Исполнительную власть в Республике Крым ждет серьезное обновление по результатам проведения открытых конкурсов на должности как в правительстве региона, так и в администрациях городов и районов. Обновление может составить до 100%, сообщил в интервью ТАСС глава Крыма Сергей Аксенов.

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"Пока сложно сказать точно. От нуля до 100%, - сказал Аксенов, отвечая на вопрос о том, насколько может обновиться команда в процентном соотношении. - По персоналиям изменения, конечно, будут. Пройдет открытый конкурс".

Говоря о предпочтениях к кандидатурам на должности глав городских и районных администраций, Аксенов отметил, что хотел бы видеть людей, которые уже работали на полуострове.

"На муниципальном уровне хотелось бы, конечно, привлечь тех, кто уже работал в Крыму, даже если они приехали после 2014 года. На этом уровне, я считаю, должен работать тот, кто будет жить в этом городе впоследствии. Если человека ничего не связывает с регионом - это плохо. <…> Главу администрации города, любого муниципального образования должен знать каждый горожанин в лицо, и не только по телевизору ", - подчеркнул глава региона.

По его словам, "сегодня есть шанс перезагрузить команду".

Осенью началось масштабное обновление в органах власти Крыма. В сентябре Аксенов, который переизбрался на пост главы республики на второй срок, сообщил, что в Крыму все руководители городских и районных администраций сложили полномочия. Он пояснил, что такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды. Позже, объявляя об открытом конкурсе и голосовании за претендентов на должности как членов крымского правительства, так и глав администраций, Аксенов говорил, что "должностные лица не будут назначаться кулуарно".

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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