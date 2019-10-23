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Аксенов представит Госсовету Крыма стратегию развития до 2024 года

Глава Крыма отметил, что для налаживания системы управления республика перенимает практики лучших российских регионов

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил в интервью ТАСС, что представит крымскому парламенту стратегию развития республики на пятилетний период до 2024 года.

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"Модель управления и пятилетнюю стратегию развития Крыма <...> буду представлять 23 октября на сессии Государственного совета нашей республики. <…> Будет четкий и поэтапный план действий", - сказал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что для налаживания системы управления республика перенимает практики лучших российских регионов. "Изменится система контроля, система взаимодействия исполнительных и законодательных органов власти, сбора и подачи информации, система работы с обращениями граждан. Все перестраиваем", - сообщил он.

По словам Аксенова, среди новаций - проведение ежемесячных координационных совещаний с участием депутатского корпуса, председателей советов, глав районных администраций, членов Совета Министров, на которых будут подводиться в первую очередь итоги работы с жителями. Цель таких мероприятий - повысить качество этой работы, усилить координацию, увеличить скорость принятия решений. Власть, по словам Аксенова, не должна закрываться от проблем людей и их решения.

Осенью началось масштабное обновление в органах власти Крыма. 18 сентября Аксенов сообщил, что в республике все руководители городских и районных администраций сложили полномочия. Он пояснил, что такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды. Позже, объявляя об открытом конкурсе и голосовании за претендентов на должности как членов крымского правительства, так и глав администраций, Аксенов говорил, что "должностные лица не будут назначаться кулуарно".

Теги
РоссияКрым
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