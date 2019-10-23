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Военная операция Турции на севере Сирии
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Песков предупредил, что если курды не отойдут, то попадут под "каток турецкой армии"

Представитель Кремля заявил, что США по сути предали курдов, вынуждая воевать с турками
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. США, которые последние несколько лет были самыми близкими союзниками курдов, бросили их, оставив на границе, вынуждая воевать с турками. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который выразил сомнение в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях территории.

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"США были в последние несколько лет самыми близкими союзниками курдов. В итоге Штаты бросили курдов и, по сути, предали их. Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками", - сказал Песков.

По его словам, абсолютно очевидно, что если курдские формирования с вооружениями не отойдут, "то тогда придется отойти сирийским пограничникам и российской военной полиции". "И фактически оставшиеся курдские формирования попадут под каток турецкой армии", - подчеркнул Песков.

Джеффри во вторник выразил мнение, что в договоренностях, достигнутых Россией и Турцией по Сирии в Сочи, много "дыр". По его мнению, Россия взяла на себя "размытые" обязательства. "Есть ли у нее эффективные методы, добиться ухода [бойцов курдских формирований] СНС ["Силы народной самообороны"] из этих районов, я не знаю. Мы сделали так, что СНС ушли", - продолжил спецпредставитель США по Сирии.

Россия и Турция во вторник достигли соглашений о предоставлении с 12:00 (время совпадает с московским) 23 октября "Силам народной самообороны" 150 часов для вывода бойцов за пределы 30-километровой зоны на границе с Турцией.

Теги
СШАСирияТурцияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция Турции на севере Сирии
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