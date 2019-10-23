Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин: ОАЭ заинтересованы в участии в совместных проектах России и Египта в промышленности

Президент также отметил, что российско-египетские отношения развиваются весьма успешно

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты выразили заинтересованность в участии в совместных проектах России и Египта в сфере промышленности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Российский лидер напомнил, что Москва и Каир работают над реализацией ряда проектов, в том числе над созданием промышленной зоны в Египте.

"Мы работаем весьма активно по этим направлениям. Имеем в виду вложить $190 млн на развитие инфраструктуры и привлечь до $7 млрд", - сказал Путин. "Кстати говоря, я совсем недавно был у наших общих друзей в Объединенных Арабских Эмиратах. Они очень заинтересовались этим нашим совместным проектом и тоже будут думать о том, как им вписаться в наши совместные планы по развитию в сфере промышленности", - рассказал он.

Путин отметил, что российско-египетские отношения развиваются весьма успешно, в прошлом году товарооборот вырос на 14% и достиг $7,7 млрд. "У нас на марше крупные проекты, о которых мы с вами договаривались. Это и атомная электростанция, и промышленная зона в Египте", - добавил он. Кроме того, по его словам, у стран много проектов в области инфраструктуры и транспорта.

Говоря о сотрудничестве во внешнеполитической сфере, Путин указал, что в работе МИД и спецслужб двух стран "много важных вопросов, связанных с международной повесткой дня, борьбой с терроризмом, сорганизованной преступностью".

Глава российского государства особо поблагодарил ас-Сиси за поддержку, которую Египет оказал в подготовке саммита Россия - Африка. "Мы проводим впервые такое масштабное мероприятие, и ваша поддержка была крайне важной и своевременной", - подчеркнул Путин.

В новость были внесены изменения (11:14 мск) - добавлена информация по тексту.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичОАЭЕгипетРоссияСиси, Абдель Фаттах, ас-
Реклама на ТАСС
Депутаты в Иркутской области приняли закон о повышении оклада губернатора на 20%
Расходы областного бюджета в связи с этим в 2019 году составят 15 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС