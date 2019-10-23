Путин: ОАЭ заинтересованы в участии в совместных проектах России и Египта в промышленности

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты выразили заинтересованность в участии в совместных проектах России и Египта в сфере промышленности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Российский лидер напомнил, что Москва и Каир работают над реализацией ряда проектов, в том числе над созданием промышленной зоны в Египте.

"Мы работаем весьма активно по этим направлениям. Имеем в виду вложить $190 млн на развитие инфраструктуры и привлечь до $7 млрд", - сказал Путин. "Кстати говоря, я совсем недавно был у наших общих друзей в Объединенных Арабских Эмиратах. Они очень заинтересовались этим нашим совместным проектом и тоже будут думать о том, как им вписаться в наши совместные планы по развитию в сфере промышленности", - рассказал он.

Путин отметил, что российско-египетские отношения развиваются весьма успешно, в прошлом году товарооборот вырос на 14% и достиг $7,7 млрд. "У нас на марше крупные проекты, о которых мы с вами договаривались. Это и атомная электростанция, и промышленная зона в Египте", - добавил он. Кроме того, по его словам, у стран много проектов в области инфраструктуры и транспорта.

Говоря о сотрудничестве во внешнеполитической сфере, Путин указал, что в работе МИД и спецслужб двух стран "много важных вопросов, связанных с международной повесткой дня, борьбой с терроризмом, сорганизованной преступностью".

Глава российского государства особо поблагодарил ас-Сиси за поддержку, которую Египет оказал в подготовке саммита Россия - Африка. "Мы проводим впервые такое масштабное мероприятие, и ваша поддержка была крайне важной и своевременной", - подчеркнул Путин.

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