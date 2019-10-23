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Совфед одобрил ратификацию протокола к соглашению России и ОДКБ о секретариате организации

В пояснительной записке к документу отмечается, что положения протокола "содержат правила иные, чем установленные российским законодательством"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил ратификацию второго протокола к соглашению между правительством РФ и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) об условиях пребывания секретариата организации на территории РФ.

"Вторым протоколом вносятся корреспондирующие изменения, согласно которым перечень его терминов дополняется термином "заместитель генерального секретаря" и устанавливается, что генеральный секретарь, его заместители и члены их семей, проживающие вместе с ними, если они не являются гражданами РФ и не проживают в ней постоянно, пользуются привилегиями и иммунитетами в объеме, предусмотренном Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г. для дипломатического агента", - говорится в сопроводительных документах.

Второй протокол был подписан в Москве 9 апреля 2019 года. В пояснительной записке к документу отмечается, что положения протокола "содержат правила иные, чем установленные законодательством РФ". В связи с этим требуется привести нормы национального законодательства в соответствие с международным соглашением.

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Россия
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