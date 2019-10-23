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Президенты России и Египта договорились продолжить работу по возобновлению авиасообщения

Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси намерены "со временем выйти на конкретные сроки", уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе переговоров в Сочи в среду договорились продолжить работу по возобновлению чартерного авиасообщения между странами. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Совместная работа для возобновления авиасообщения будет продолжена с тем, чтобы со временем выйти на конкретные сроки, - сказал он. - Обе стороны заинтересованы в этом".

В свою очередь, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, отвечая на вопрос ТАСС о том, как прошли переговоры лидеров по теме возобновления чартерного авиасообщения, сказал: "Конструктивно".

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Первый рейс из Москвы состоялся 11 апреля прошлого года.

Визит Путина в Египет

Песков отметил, что вопрос о подготовке возможного визита Путина в Египет будет согласовываться по дипломатическим каналам. "Этот вопрос будет согласовываться по дипломатическим каналам", - сказал он, отвечая на вопрос, принял ли Путин приглашение президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси посетить страну.

23 октября ас-Сиси на переговорах с Путиным пригласил своего российского коллегу посетить Египет для участия в церемонии закладки первого камня АЭС, которую Россия будет строить в этой стране, а также подписания договора о запуске российской индустриальной зоны.

В ноябре 2015 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о строительстве госкорпорацией "Росатом" первой египетской АЭС в составе четырех энергоблоков ВВЭР-1200. АЭС, получившая название "Эд-Дабаа", будет сооружена на северном побережье страны в 3,5 км от Средиземного моря (в районе города Эль-Аламейн). Стоимость контракта - $30 млрд. Большая его часть будет профинансирована за счет российского кредита ($25 млрд). 11 декабря 2017 года были подписаны акты о начале работ. Запуск первого энергоблока намечен на 2026 год. Строительство всех четырех блоков АЭС планируется завершить к 2029 году.

В новость были внесены изменения (11:42 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЕгипетРоссияСиси, Абдель Фаттах, ас-Песков, Дмитрий СергеевичДитрих, Евгений Иванович
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