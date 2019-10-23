Нарышкин: спецслужбы России и Сербии сотрудничают в противодействии терроризму

БЕЛГРАД, 23 октября. /ТАСС/. Спецслужбы России и Сербии совместно противостоят терроризму, обмениваются информацией и проводят совместные операции. Об этом в интервью национальному телевидению Сербии РТС, опубликованном в среду, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Нарышкин находится с визитом в Сербии в связи с празднованием Дня Агентства информационной безопасности Сербии, отмечает телеканал.

"Ситуация на Балканах очень и очень напряженная, прежде всего из-за вернувшихся боевиков, воевавших на стороне террористических организаций. Они ищут новое поле деятельности. Поэтому ситуация в сфере безопасности очень сложная как в Сербии, так и в России. Мы обмениваемся аналитическими оценками ситуации на территории нестабильности, проводим совместные операции ради зашиты законных внешних сербских и российских интересов", - заявил Нарышкин.

Переписывание истории

Отвечая на вопрос о неприглашении России и Сербии на празднование 80-летия начала Второй мировой войны в Польше, Нарышкин назвал ситуацию "попыткой извратить итоги войны".

"Если коротко, то это циничная попытка извратить результаты Второй мировой войны. Хозяином этого мероприятия была Польша, которая открыла намерения других европейских стран даже обвинить Советский Союз в начале Второй мировой войны. А Польша сыграла в ней [войне] не очень красивую роль - вспомним, что в 1934 году она заключила с Гитлером соглашение, которое содержало секретный протокол, согласно которому в случае нападения третьей стороны она осталось бы нейтральной", - напомнил директор СВР.

Агрессия НАТО

Отвечая на вопрос, журналиста, кто те "совместные противники России и Сербии", о которых Нарышкин написал в недавнем авторском материале для издания "Вечерне новости", глава СВР ответил: "Это те, кто 20 лет назад совершил ужасную агрессию против суверенного европейского государства, против Сербии, в результате которой погибли несколько тысяч человек и была уничтожена инфраструктура, а за это никто не ответил".

Российско-сербский гуманитарный центр

Отвечая на вопрос, отказалась ли Россия от требования предоставить Российско-сербскому гуманитарному центру в Нише (РСГЦ) официальный статус, Нарышкин сказал: "Это не требование, а законная просьба российского правительства, согласно обычаю, такой же статус имеет ряд западных представительств в Сербии". "Мы знаем, какое грубое давление эти страны оказывают на Сербию, чтобы РСГЦ не получил такой же специальный статус, и это является еще одним подтверждением грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства", - указал он.

Евразийское сотрудничество и политические амбиции

Глава СВР заявил, что Россия выступает "против барьеров между странами и в экономических интеграционных процессах", которые зачастую создают страны Запада.

"Мы открыты сотрудничеству Евразийского экономического союза со всеми странами и международными организациями, включая Европейский союз. Однако пока наша открытость не встречает такой же ответ со стороны Брюсселя, но посмотрим", - сказал Нарышкин.

Отвечая на вопрос о собственных политических амбициях, глава российской спецслужбы заявил: "Пост директора СВР очень высокий, я люблю свою работу и горжусь тем, что президент Путин поручил мне ее выполнять".