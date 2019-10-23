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Единые технические стандарты по военной технике введут в ОДКБ

Это обусловлено тем, что в странах ОДКБ эксплуатируется техника, выпущенная еще в СССР

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Предприятия военно-промышленного комплекса стран ОДКБ перейдут на единые, разработанные в России, технологические стандарты. Об этом сообщил и.о. генсекретаря ОДКБ Валерий Семериков в среду журналистам в кулуарах международной военно-экономической конференции ОДКБ.

"Уже принято решение по обеспечению этих предприятий (в странах ОДКБ - прим. ТАСС) стандартами, которые были разработаны на наших российских предприятиях. Это очень важное решение, оно нам позволит продвинуться вперед в вопросах создания сервисных центров по обслуживанию и ремонту техник как национальных, так и совместных", - сказал он.

Это обусловлено тем, что в странах ОДКБ эксплуатируется техника, выпущенная еще в СССР.

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Россия
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