Депутаты в Иркутской области приняли закон о повышении оклада губернатора на 20%

ИРКУТСК, 23 октября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области приняли поправки в региональный закон "О государственных должностях Иркутской области", в соответствии с которыми оклад губернатора повышается на 20%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента.

Согласно ранее внесенному законопроекту, оклад главы региона предлагается повысить до 27 тыс. 167 рублей с 1 октября 2019 года. Также будут увеличены оклады лиц, замещающих областные государственные должности.

"Закон принят", - сообщили в пресс-службе заксобрания, уточнив, что "за" проголосовали 24 депутата. При этом в парламенте отметили, что "против" голосовали все члены фракции "Единая Россия", в том числе председатель заксобрания Сергей Сокол.

Как пояснил на сессии регионального парламента полпред губернатора в Заксобрании Роман Буянов, решение о внесении поправок в закон продиктовано тем, что повышение денежного содержания лиц, замещающих государственные должности, в Иркутской области не производилось с 2012 года. "В то же время с 2015 года зарплата в бюджетной сфере увеличилась в среднем на 60%", - сказал в парламенте Буянов. Он уточнил, что, соответственно, расходы областного бюджета в 2019 году с внесением поправок в закон составят 15 млн рублей.

"На сегодня в реестре находятся 83 областных государственных должности, которые затрагивает данный законопроект, в том числе это оклады 29 членов областного правительства, 25 должностей в избирательной системе, 19 - в заксобрании, 6 - в контрольно-счетной палате, и это должности уполномоченных по правам человека, уполномоченного по правам ребенка и уполномоченного по правам предпринимателей", - сказал Буянов. Одновременно с принятием данного закона, отметил он, губернатором будет подписан указ об аналогичном повышении должностных окладов госслужащих всех органов государственной власти Иркутской области, это более 4,9 тыс. должностей государственной гражданской службы Приангарья.

Левченко, избранный губернатором Иркутской области от КПРФ, возглавляет регион с 2015 года. В 2018 году его доход увеличился почти на 602 тыс. рублей по сравнению с 2017 годом и составил более 5,5 млн рублей.