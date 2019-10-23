Матвиенко: меморандум РФ и Турции предотвратит развитие гуманитарной катастрофы в Сирии

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Подписанный ранее Россией и Турцией меморандум по урегулированию в Сирии позволит остановить кровопролитие и предотвратить нарастание гуманитарной катастрофы в этой стране. Об этом заявила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я считаю, что этот документ позволит остановить кровопролитие. Этот документ предотвратит нарастание гуманитарной катастрофы. Этот документ позволит найти согласованные, скоординированные действия для дальнейшего завершения борьбы с террористами", - сказала Матвиенко журналистам.

Также одним из ключевых результатов прошедших многочасовых переговоров она назвала заявление России и Турции о том, что они придерживаются необходимости сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии. "Это ключевая вещь, новая, в таком громком виде и таком серьезном документе, который был прописан", - сказала спикер Совфеда.

Она подчеркнула, что это были очень содержательные и масштабные переговоры с очень убедительными результатами. "Все мы видим, что Россия сегодня играет ключевую роль в сирийском урегулировании. Это признано в мире. Президент РФ сумел выстроить диалог со всеми региональными и внерегиональными игроками, которые в той или иной мере влияют на урегулирование кризиса в Сирии", - констатировала Матвиенко.

Председатель СФ также подчеркнула, что военного решения в Сирии нет. "Сейчас важно сохранить хрупкое действующее перемирие и не сорвать заседание Конституционного комитета, который должен выработать новую конституцию и подготовить на ее основании новое законодательство. Это понимание вчера было продемонстрировано. И принятый документ нацелен на то, чтобы обеспечить продолжение политического процесса по урегулированию кризиса в Сирии", - заключила она.

О меморандуме

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи подписали меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.

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