Встреча Лаврова с главами МИД Турции и Ирана в Женеве 29 октября прорабатывается

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с коллегами из Ирана и Турции в Женеве 29 октября в преддверии первого заседания сирийского конституционного комитета прорабатывается. Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ.

"Прорабатывается участие министра", - информировали в дипведомстве.

Конституционный комитет Сирии сформирован в соответствии с резолюцией, принятой в январе 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога. В него вошли 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях "редакционной комиссии", которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.

Первое заседание комитета должно пройти в Женеве 29 и 30 октября.