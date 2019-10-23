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Отставки и назначения
Обновлено 

Госсовет Крыма одобрил назначение Рюмшина зампредом Совмина и главой Минсельхоза

За его назначение проголосовали все 62 депутата

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Государственный совет Республики Крым на внеочередном заседании сессии в среду согласовал назначение Андрея Рюмшина на должность заместителя председателя Совета министров - министра сельского хозяйства республики. За его назначение проголосовали все 62 депутата, принявших участие в голосовании, передает корреспондент ТАСС.

Ранее Рюмшин возглавлял министерство сельского хозяйства республики. Его кандидатура на новую должность была внесена в парламент региона главой Крыма Сергеем Аксеновым. Должность введена впервые.

"Согласовать назначение Рюмшина Андрея Васильевича заместителем председателя Совета министров - министром секльского хозяйства Республики Крым", - говорится в принятом постановлении.

55-летний Рюмшин с октября 2016 года возглавляет Минсельхоз республики.

Кроме того, Госсовет одобрил назначение Елены Романовской на должность заместителя председателя Совета министров - министра труда и социальной защиты республики. 

Ранее Романовская возглавляла министерство труда и социальной защиты Крыма. Ее кандидатура на новую должность была внесена в парламент региона главой Крыма Сергеем Аксеновым. Должность "заместитель председателя Совета министров - министр труда и социальной защиты республики Крым" введена впервые.

"Согласовать назначение Романовской Елены Васильевны заместителем председателя Совета министров - министром труда и социальной защиты Республики Крым", - говорится в принятом постановлении.

53-летняя Романовская с марта 2014 года возглавляет Минтруда и соцзащиты республики.

Осенью началось масштабное обновление в органах власти Крыма. 18 сентября Аксенов сообщил, что в Крыму все руководители городских и районных администраций сложили полномочия. Он пояснил, что такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды.

Теги
РоссияОтставки и назначенияКрым
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