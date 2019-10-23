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Саммит Россия – Африка

Путин поздравил премьера Эфиопии Абия Ахмеда с присуждением Нобелевской премии мира

Президент также выразил признательность Абию Ахмеду за принятое приглашение принять участие в саммите Россия - Африка

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда с присуждением ему Нобелевской премии мира.

"Прежде всего, конечно, хотел бы еще раз поздравить господина премьер-министра с присуждением Нобелевской премии мира. Это достойная оценка ваших высоких заслуг в эфиопско-эритрейском урегулировании и усилий с вашей стороны по нормализации общей ситуации в Восточной Африке", - сказал президент РФ, открывая встречу с премьер-министром Эфиопии. Путин выразил признательность своему визави за принятое приглашение принять участие в саммите Россия - Африка.

Путин отметил, что между Россией и Эфиопией сложились добрые отношения. "История дипотношений между нашими государствами насчитывает более 120 лет. Россия активно помогала Эфиопии отстаивать свою независимость в начале XX века, с вашей страной связаны имена многих дорогих нам соотечественников, среди которых и поэт Николай Гумилев, и ученый Николай Вавилов", - отметил российский лидер.

Он также напомнил, что первое лечебное медицинское учреждение в Эфиопии - русский госпиталь в Аддис-Абебе был открыт еще в 1898 году. Его историческим преемником стала по-прежнему действующая больница общественной организации "Российский Красный Крест".

Нобелевская премия мира 2019 года присуждена в октябре премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду "за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЭфиопияАбий АхмедСаммит Россия – Африка
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