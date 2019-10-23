Путин: Россия будет поддерживать усилия руководства ЦАР по стабилизации ситуации в стране

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Россия будет поддерживать усилия руководства Центральноафриканской Республики (ЦАР) по стабилизации ситуации в стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой.

Владимир Путин: Россия готова к конкуренции за сотрудничество с Африкой

"Мы приветствуем ваш настрой на развитие сотрудничества с Россией в разных сферах", - сказал Путин.

"Понимаем, что перед вами как главой государства стоят непростые задачи по преодолению последствий затянувшегося военно-политического и социально-экономического кризиса. Со своей стороны будем делать все для того, чтобы поддержать ваши усилия по стабилизации ситуации в стране", - заверил он.

Путин подчеркнул, что Россия намерена укреплять взаимовыгодные торгово-экономические и гуманитарные связи с ЦАР. Глава российского государства отметил, что эта республика - перспективный партнер России на Африканском континенте, а отношения двух стран носят дружеский характер.

"Как мы знаем, Россия одной из первых признала независимость вашего государства, установила дипломатические отношения. В следующем году отметим 60-летие этих значимых вех межгосударственной истории", - добавил президент.

Совместные проекты

Президент РФ также предложил сформировать перечень перспективных проектов двух стран и начать поиск операторов для них.

"Предлагаю сформировать и передать, обменяться перечнем перспективных совместных проектов, которые могли бы быть реализованы, и на основе этого документа сможем заняться поиском наших экономических операторов", - сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что российские компании заинтересованы в работе в ЦАР. Путин пообещал своему визави содействие в укреплении взаимовыгодных экономических связей. Характеризуя двусторонние торгово-экономические отношения, Путин заметил, что "еще многое предстоит сделать, а перспективы есть хорошие". В частности, он упомянул сельское хозяйство, энергетику, поставки промышленного оборудования. "Нужно подумать над тем, как в полной мере задействовать экономический потенциал наших государств", - заключил Путин.