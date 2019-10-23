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Путин провел торжественный прием в честь участников саммита Россия - Африка

Ранее состоялась церемония официальной встречи российского лидера с руководителями делегаций стран Африки
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин провел торжественный прием в честь участников саммита Россия - Африка, который проходит в Сочи.

Ранее состоялась церемония официальной встречи российского лидера с руководителями делегаций стран Африки.

Саммит проходит в Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций.

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