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Россия рассчитывает провести заседание Первого комитета ГА ООН в 2020 году не в США

Замглавы МИД России Сергей Вершинин отметил, что Москва не поддерживает попытки отступать от закрепленных в Уставе ООН международных принципов и заменять их собственными правилами

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Россия поставила вопрос о возможности переноса заседания Первого комитета Генассамблеи ООН в 2020 году за пределы США. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на пресс-конференции, приуроченной ко Дню ООН.

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"Мы, действительно, поставили вопрос о том, чтобы в 2020 году, в следующем году, рассмотреть возможность проведения заседания Первого комитета Генассамблеи и комиссию по разоружению за пределами Нью-Йорка", - сказал он.

Как считает Вершинин, проблемы США в двусторонних отношениях переносятся на площадку ООН, что негативно сказывается на работе организации. "Если, условно говоря, уполномоченные люди, эксперты, которых мы направляем в ООН для работы, не доезжают в ООН, то это плохо и для ООН в первую очередь. Потому что качество того, что там должно происходить, обсуждений, дискуссий, решений, резко теряется. С точки зрения международного сообщества, это потеря", - пояснил он.

Дипломат подчеркнул, что не только Россия сталкивается с невыдачей виз членам делегации, представляющей страну в ООН. "Еще есть целый ряд делегаций, которые также получают отказы, абсолютно немотивированные, в визах, получают предупреждения о том, что их делегации и члены делегаций, которые приезжают в Нью-Йорк, не могут передвигаться за пределами буквально нескольких улиц от штаб-квартиры ООН", - добавил Вершинин.

"Дело в том, что, конечно, иметь ООН на своей земле - это большая честь и большая ответственность. И сегодня я могу сказать, по нашему мнению, американская сторона, к сожалению, не находится на уровне этой ответственности", - заключил он.

С начала 74-й сессии Генассамблеи ООН США не выдали визы 18 российским делегатам. В частности, визы не смогла получить треть российской делегации, которая должна была принять участие в заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.

Международные принципы

Вершинин заявил, что Россия не поддерживает попытки отступать от закрепленных в Уставе ООН международных принципов и заменять их собственными правилами.

"Абсолютно не согласны будем с попытками тех, кто хотел бы от этого отступить, заменить эти международные универсальные принципы, закрепленные в Уставе ООН, какими-то своими правилами и таким образом создать себе какие-то односторонние преимущества", - сказал он.

День ООН ежегодно отмечается 24 октября. Тогда в 1945 году вступил в силу Устав Всемирной организации, которая учреждена с целью избавить человечество от войн и предоставить народам платформу для диалога.

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