Алжир присоединился к банку данных по иностранным террористам-боевикам

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Алжир участвует в международном банке данных об иностранных террористах-боевиках, созданном по российской инициативе. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Алжире Игорь Беляев на полях экономического форума и саммита Россия - Африка.

"Я могу подтвердить, что Алжир присоединился к банку данных, который создавали наши спецслужбы, поэтому Алжир в этих усилиях участвует", - сказал он.

Порядка 43,5 тыс. лиц, причастных к терроризму, включены в созданный по инициативе ФСБ России международный банк данных по противодействию терроризму. В банке данных в настоящее время также размещены сведения о 116 террористических организациях.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом проходит экономический форум. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и форума.