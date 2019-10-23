Губернатор Брянской области подал заявку на вступление в "Единую Россию"

ТАСС, 23 октября. Губернатор Брянской области Александр Богомаз подал заявку на вступление в партию "Единая Россия". Информацию об этом подтвердили в среду ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

Богомаз возглавил Брянскую область в сентябре 2015 года, срок его полномочий истекает в 2020 году, в связи с чем в регионе изберут нового губернатора. На выборы в 2015 году Богомаз баллотировался от "Единой России", однако в ней не состоял, как и в других партиях. В среду в СМИ появилась информация о том, что он подал заявку на вступление в партию "Единая Россия".

Президент РФ Владимир Путин 9 сентября 2014 года назначил Богомаза врио губернатора Брянской области. С ноября 2012 года по сентябрь 2014 года он был депутатом Госдумы, работал в составе комитета по науке и наукоемким технологиям и комитета по аграрным вопросам.