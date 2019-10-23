Путин рассчитывает, что визит лидера Нигерии в РФ придаст импульс развитию отношений стран

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Россию и Нигерию объединяет близость взглядов по глобальным вопросам, и страны намерены придерживаться этого курса и в будущем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая встречу с президентом Нигерии Мухаммаду Бухари.

"Хотел бы отметить, что подходы России и Нигерии для решения многих актуальных вопросов глобальной повестки дня очень близки и мы рассчитываем на продолжение этого сотрудничества в будущем", - сказал он.

Путин назвал важной задачей совместный поиск возможностей для укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. "Хотя в целом в абсолютных величинах пока это небольшой оборот, на наш взгляд, не соответствует нашим возможностям, но все-таки он растет и растет прилично - в прошлом году рост составил 93%", - отметил российский лидер.

По его мнению весомую роль здесь должна играть двусторонняя комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, а также созданные в 2006-2007 годах Деловые советы Россия - Нигерия и Нигерия - Россия. Путин отметил успешное проведение двустороннего бизнес-форума, который прошел в мае текущего года и в котором приняли участие более десятка компаний из России.

Путин выразил надежду, что визит президента Нигерии в Россию придаст новый импульс развитию российско-нигерийских отношений по всем направлениям.