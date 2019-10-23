Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит Россия – Африка

Путин рассчитывает, что визит лидера Нигерии в РФ придаст импульс развитию отношений стран

Президент России назвал важной задачей совместный поиск возможностей для укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Россию и Нигерию объединяет близость взглядов по глобальным вопросам, и страны намерены придерживаться этого курса и в будущем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая встречу с президентом Нигерии Мухаммаду Бухари.

"Хотел бы отметить, что подходы России и Нигерии для решения многих актуальных вопросов глобальной повестки дня очень близки и мы рассчитываем на продолжение этого сотрудничества в будущем", - сказал он.

Путин назвал важной задачей совместный поиск возможностей для укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. "Хотя в целом в абсолютных величинах пока это небольшой оборот, на наш взгляд, не соответствует нашим возможностям, но все-таки он растет и растет прилично - в прошлом году рост составил 93%", - отметил российский лидер.

По его мнению весомую роль здесь должна играть двусторонняя комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, а также созданные в 2006-2007 годах Деловые советы Россия - Нигерия и Нигерия - Россия. Путин отметил успешное проведение двустороннего бизнес-форума, который прошел в мае текущего года и в котором приняли участие более десятка компаний из России.

Путин выразил надежду, что визит президента Нигерии в Россию придаст новый импульс развитию российско-нигерийских отношений по всем направлениям.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичНигерияРоссияБухари, МухаммадуСаммит Россия – Африка
Реклама на ТАСС
Саммит Россия – Африка
Путин не обсуждал с африканскими лидерами возможность размещения российских военных баз
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что эту тему не поднимали на переговорах с лидерами Египта, ЦАР и Судана
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС