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Путин пообещал поддержку Судану для нормализации внутриполитической ситуации в стране

Президент России также отметил, что российские инвесторы хотели бы наращивать свое присутствие в стране

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Россия будет оказывать поддержку Судану для нормализации внутриполитической ситуации в стране и настаивать на том, чтобы подходы международного сообщества к суданской проблеме носили непредвзятый и объективный характер. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем верховного (Суверенного) совета Республики Судан Абдель Фаттахом аль-Бурханом в Сочи.

"Мы намерены и далее оказывать всю необходимую помощь и поддержку в нормализации ситуации. Будем и далее проводить курс на то, чтобы подходы международного сообщества и, прежде всего, западных государств к суданской проблеме носили непредвзятый объективный характер, основывались на уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности страны", - сказал глава российского государства.

Он добавил, что Судан относится к числу давних надежных партнеров России, и Москва это ценит. "Знаю, что сейчас у вас проходят важнейшие внутриполитические процессы, рассматриваем подписание конституционной декларации, а также формирование верховного совета и создание переходного правительства в качестве первых шагов, призванных вывести страну на траекторию устойчивого развития", - заявил российский лидер. Он добавил, что Россия ценит "традиционную солидарность суданских партнеров в противодействии разного рода деструктивным выпадам, в том числе и на международных площадках".

В свою очередь аль-Бурхан сообщил Путину, что "перемены, которые произошли в Судане, носят позитивный характер". "Важную роль в этих событиях сыграли и вооруженные силы, сейчас важную роль играют коалиционные силы, и они стремятся построить будущее Судана", - подчеркнул он.

11 апреля в Судане на волне многомесячных народных выступлений произошел военный переворот. Аль-Башир был свергнут, а власть взял в свои руки Военный совет. В сентябре в стране появилось переходное правительство из кандидатов от оппозиции, а также Суверенный совет с участием военных и гражданских сил, которым предстоит в течение трех лет осуществить ряд коренных политических и экономических преобразований. Экс-президент находится в настоящее время под следствием, он обвиняется в коррупции, отмывании денег и незаконном хранении иностранной валюты.

Российские инвестиции

Путин заявил, что Россия видит перспективы в укреплении торгово-экономических связей с Суданом, а российские инвесторы хотели бы наращивать там свое присутствие. 

"Наши инвесторы заинтересованы в наращивании своего присутствия, готовы делиться опытом и технологическими наработками", - сказал Путин. Он добавил, что инвесторы из России вкладывают значительные средства, в том числе в золотодобывающую отрасль Судана.

"Мы видим перспективы в укреплении торгово-экономических связей, у нас есть хорошие перспективы. Ключевая задача - это диверсификация товарных потоков, что обеспечило бы стабильный, устойчивый характер роста торговли ", - сказал Путин.

По его словам, в этой связи Россия рассчитывает на эффективную работу межправительственной комиссии, шестое заседание которой состоялось в Москве в декабре 2018 года.

В свою очередь аль-Бурхан добавил, что придает большое значение укреплению диалога с Россией, тем более что позиции двух стран совпадают по многим международным проблемам. Он отметил, что отношения Москвы и Хартума развиваются, действуют различные двусторонние соглашения.

"Мы со своей стороны надеемся, что и другие новые документы и соглашения о сотрудничестве будут подписаны между нами и вы окажете нам помощь в строительстве, в частности, наших Вооруженных сил", - заявил аль-Бурхан.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСуданРоссияБурхан, Абдель Фаттах, аль-Саммит Россия – Африка
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