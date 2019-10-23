Путин не обсуждал с африканскими лидерами возможность размещения российских военных баз

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Возможность размещения военных баз РФ на территории Африки не обсуждалась в среду на встречах президента РФ Владимира Путина с лидерами ряда африканских государств. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет", - ответил он на вопрос, затрагивалась ли на сегодняшних переговорах, в частности, с лидерами Египта, ЦАР и Судана тема создания российских военных баз в соответствующих странах.

В среду на полях форума Россия - Африка в Сочи президент РФ провел отдельные двусторонние встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, президентом Намибии Хаге Готтфридом Гейнгобом, премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, президентом Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой, президентом Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди, президентами Уганды Йовери Кагутой Мусевени, Нигерии - Мухаммаду Бухари, ЮАР - Сирилом Рамапосой и с председателем Суверенного совета Республики Судан Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

Саммит Россия - Африка проходит в Сочи 23-24 октября под сопредседательством президентов России и Египта. На него приглашены руководители всех 54 государств континента. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом проходит экономический форум, в котором принимают участие главы государств, представители бизнеса и госструктур.

ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.