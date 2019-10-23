Путин: РФ будет содействовать усилиям стран Африки в борьбе с террором и другими угрозами

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Россия поддерживает независимую политику африканских стран и будет содействовать их усилиям в борьбе с терроризмом и другими угрозами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду на торжественном приеме в честь глав государств и правительств стран-участниц саммита Россия - Африка в Сочи.

"Мы всегда поддерживали и будем поддерживать стремление африканских государств проводить независимую политику, самостоятельно решать проблемы континента. Намерены и далее всемерно содействовать усилиям африканских партнеров, направленным на урегулирование локальных кризисов, на противодействие терроризму и экстремизму, трансграничной преступности и наркотрафику, иным актуальным вызовам и угрозам безопасности", - сказал российский лидер. По его словам, "Россия настроена на дальнейшее активное взаимодействие с африканскими партнерами на принципах равноправия, дружбы и взаимного уважения".

Президент РФ отметил, что у российско-африканского сотрудничества насыщенная история и многое в ней связано с периодом становления независимых государств Африки. "Наша страна решительно поддержала народы Африки в борьбе за независимость и суверенитет, наши специалисты помогали африканским государствам в преодолении бедности, в развитии экономики, принимали участие в сооружении объектов промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы, в том числе больниц, школ, в создании и оснащении боеспособных вооруженных сил", - сказал Путин. Он добавил, что и в наши дни в России самым разным профессиям обучаются десятки тысяч студентов из Африки.

Путин выразил уверенность, что итоги саммита Россия - Африка, а также встреч и контактов на полях этого форума в Сочи будут способствовать дальнейшему расширению многоплановых связей между РФ и странами африканского континента. В завершение выступления он предложил тост за присутствующих на приеме глав делегаций и "за успех совместной работе по развитию полномасштабного взаимовыгодного сотрудничества, за благополучие, мирное будущее и процветание" народов России и стран Африки.

Саммит Россия - Африка проходит в Сочи 23-24 октября под сопредседательством президентов России и Египта. На него приглашены руководители всех 54 государств континента. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом проходит экономический форум, в котором принимают участие главы государств, представители бизнеса и госструктур.

ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.