Лавров на саммите Россия - Африка подписал соглашения по сотрудничеству с рядом стран

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду провел встречу в формате рабочего завтрака с главами внешнеполитических ведомств более 45 стран африканского континента, участвующими в экономическом форуме и саммите Россия - Африка. Между МИД РФ и внешнеполитическими ведомствами ряда государств подписаны двусторонние документы.

Как отмечается в сообщении МИД РФ, особое внимание участники встречи уделили задачам укрепления взаимодействия России и стран Африки в политической, торгово-экономической, гуманитарной областях и в сфере безопасности. При этом констатирована общая приверженность фундаментальному принципу "африканским проблемам - африканское решение" при широкой конструктивной поддержке со стороны международного сообщества, подчеркнули в российском дипведомстве.

В рамках встречи Лавровым подписаны соглашение между правительствами РФ и Республики Гвинея-Бисау о безвизовых поездках владельцев дипломатических или служебных паспортов, соглашение между правительствами РФ и Замбии о безвизовых поездках владельцев дипломатических паспортов. Кроме того, глава МИД России подписал меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел РФ и Кении, меморандум о консультациях между внешнеполитическим ведомством РФ и Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Южного Судана.

Саммит Россия - Африка проходит в Сочи 23-24 октября под сопредседательством президентов России и Египта. На него приглашены руководители всех 54 государств континента. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом проходит экономический форум, в котором принимают участие главы государств, представители бизнеса и госструктур.

ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.