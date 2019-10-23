Лавров: сворачивание диалога России и Норвегии не отвечает интересам двух стран

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Приостановка сотрудничества России и Норвегии по ряду направлений после присоединения Осло к антироссийским мерам не отвечает интересам обеих стран. Об этом говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова для норвежской газеты Aftenposten.

"К сожалению, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года динамичное развитие сотрудничества затормозилось. Осло присоединился к антироссийским санкциям, - подчеркнул министр. - В результате оказались свернутыми целые направления взаимодействия. Не думаю, что это отвечает коренным интересам наших стран и народов".

В то же время, продолжил он, даже в текущих условиях странам удается поддерживать диалог, "в котором наметились определенные позитивные подвижки". Лавров отметил, что в апреле в рамках форума "Арктика - территория диалога" в Санкт-Петербурге состоялась беседа президента России Владимира Путина и премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг, "придавшая импульс связям на различных направлениях". Кроме того, добавил он, возобновляются контакты по линии профильных ведомств.

"К докризисному уровню возвращается товарооборот, расширяются приграничные и межрегиональные обмены. Рассчитываю, что совместными усилиями мы сможем вернуть отношения на поступательную траекторию, - указал министр. - От этого выиграют как наши государства и граждане, так и евроарктический регион в целом".

Активность НАТО в Арктике

Лавров считает, что наращивание военной деятельности Североатлантического альянса в Арктике подрывает стабильность и доверие.

По его словам, у Москвы вызывают серьезную озабоченность "все более активные военные приготовления в приграничных с Россией регионах". "Норвегия отходит от своей базовой политики, размещая в мирное время на своей территории якобы на ротационной, а на самом деле на постоянной основе тренировочные базы для военнослужащих США и Великобритании, увеличивает военный бюджет, модернизирует соответствующую инфраструктуру, - обратил внимание министр. - В октябре - ноябре 2018 года вблизи российских границ состоялись крайне агрессивные учения НАТО Trident Juncture с участием военнослужащих стран-партнеров".

"Наращивание военной деятельности альянса в Арктике, стремление включить регион в зону ответственности блока - все это подрывает стабильность и доверие", - подчеркнул Лавров.

Бережное отношение к захоронениям советских солдат

Лавров выразил признательность Осло за бережное отношение к захоронениям советских солдат.

Он отметил, что в эти дни в Норвегии проходят торжества, посвященные освобождению Восточного Финнмарка от нацистских захватчиков. "Мы чествуем подвиг советских солдат, участников сопротивления и партизан, 75 лет назад изгнавших гитлеровских оккупантов с норвежской земли, - обратил внимание министр. - О значении, которое придается в вашей стране этой дате, свидетельствует участие в праздничных мероприятиях в Киркенесе 25 октября короля Норвегии Харальда V, премьер-министра Эрны Сульберг, депутатов Стортинга (однопалатный парламент Норвегии - прим. ТАСС), представителей региональных властей. В России это высоко ценят".

Лавров напомнил, что в период Второй мировой войны в Норвегии находилось более 100 тыс. советских военнопленных. "Около 12700 из них умерли вследствие тяжелейших условий труда, голода, болезней. Многие были расстреляны за попытку бежать из плена. В ходе Петсамо-Киркенесской операции погибло более 2000 воинов Красной армии. Хотел бы выразить искреннюю признательность норвежским друзьям, которые бережно относятся к многочисленным памятникам и захоронениям наших солдат, устанавливают новые монументы и памятные таблички, помогают осуществлять архивную и поисковую работу по выявлению неизвестных имен павших", - подчеркнул глава дипведомства.

По словам министра, "общее героическое прошлое" России и Норвегии "всегда служило подспорьем в деле продвижения двусторонних отношений, носящих во многом уникальный характер". "Действительно, российско-норвежские связи переживали и взлеты, и падения, но никогда не омрачались вооруженными конфликтами, - заметил Лавров. - В эпоху холодной войны Москва и Осло старались находить точки соприкосновения. Именно так и должны вести себя ответственные соседи, имеющие общую границу, самую старую в Европе".

"Приобретенный в ходе Второй мировой войны бесценный опыт союзничества и сотрудничества в борьбе с преступной идеологией человеконенавистничества особенно востребован сегодня, когда мировое сообщество сталкивается с многочисленными опасными вызовами и угрозами, эффективно противодействовать которым можно только сообща, - продолжил глава дипведомства. - Россия давно и настойчиво призывает приступить к совместной работе по формированию в Евроатлантике и Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности на прочной основе международного права, прежде всего Устава ООН".

Лавров посетит Норвегию 25 октября.