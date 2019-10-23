Госдума рассмотрит отзыв заявления о признании комиссии в рамках Женевских конвенций

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг рассмотрит проект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола (Протокол I) к Женевским конвенциям 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов, а также обсудит ратификацию Соглашения о взаимодействии государств - участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии.

Законопроект об отзыве заявления был внесен президентом РФ Владимиром Путиным 17 октября. Как отмечается в пояснительных материалах, на основании статьи 90 Протокола I учреждена международная комиссия по установлению фактов, в компетенцию которой "входят расследование предполагаемых серьезных нарушений гуманитарного права в рамках вооруженного конфликта международного характера, содействие путем оказания добрых услуг восстановлению уважительного отношения к Женевским конвенциям".

Комиссия "с 1991 года фактически не выполняет своих функций", российского представителя в ее составе нет, указывается в документах. "При этом РФ уплачивает в бюджет комиссии ежегодный взнос. С учетом этих обстоятельств дальнейшее признание компетенции комиссии не представляется целесообразным. Кроме того, в нынешней международной обстановке риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств существенно возрастают", - подчеркивается в пояснительной записке.

Комитет нижней палаты по международным делам ранее поддержал инициативу. Глава комитета Леонид Слуцкий заявил журналистам, что "позиция эта абсолютно взвешенная".

Реагирование на ядерные аварии

Кроме того, Госдума обсудит ратификацию Соглашения о взаимодействии государств - участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий. Оно предполагает создание объединенной группы реагирования в случае аварии на ядерных объектах стран СНГ, которая должна прибыть на место происшествия в течение суток, а также разработку унифицированных форм оповещения. Документ направлен на упрощение процедуры трансграничного перемещения специалистов, специальной техники и оборудования при возникновении кризисных ситуаций.

В повестку заседания также включен вопрос о ратификации соглашения государств СНГ об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании, которое направлено на создание условий для сотрудничества в целях создания новых спутниковых систем связи военного назначения, а также интегрированной системы спутниковой связи военного назначения стран СНГ.