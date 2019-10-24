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Министр по делам Иерусалима: шансы РФ и Израиля договориться по экстрадиции уменьшились

Зеэв Элькин уточнил, что вероятность подписания российско-израильского соглашения о взаимной выдаче граждан для отбывания наказания на родине снизилась из-за дела Наамы Иссахар

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Вероятность подписания российско-израильского соглашения о взаимной выдаче граждан для отбывания наказания на родине снизилась из-за дела гражданки Израиля и США Наамы Иссахар, осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду наркотиков. Об этом заявил сопредседатель российско-израильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Зеэв Элькин, который является министром по делам Иерусалима, по вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия.

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"В эти дни между нашими странами готовилось соглашение, которое могло бы облегчить подобную выдачу в будущем. Оно подразумевало взаимную выдачу израильских и российских граждан с тем, чтобы они могли отбывать наказание в Израиле или России. Но теперь шансов на его подписание гораздо меньше", - сказал Элькин в опубликованном в четверг интервью газете "Известия", отвечая на вопрос о планах Израиля относительно подобного документа.

Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку по пути из Нью-Дели в Тель-Авив. Свой рейс она ожидала, не покидая транзитную зону аэропорта. Сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой нашли у нее в рюкзаке 9,6 г гашиша. Приговор Иссахар был вынесен 11 октября.

Нетаньяху обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать Иссахар. В понедельник, 21 октября, эта тема была затронута в ходе телефонного разговора двух лидеров.

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РоссияИзраиль
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