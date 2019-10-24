Пленарное заседание саммита Россия - Африка. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси принимают участие в пленарном заседании саммита Россия - Африка.

Как ожидается, после дискуссии российский лидер проведет серию двусторонних бесед с африканскими коллегами.

Планируется, что по итогам саммита будет принята декларация, в которой будут зафиксированы согласованные подходы к вопросам развития российско-африканского сотрудничества и углубления взаимодействия на международной арене.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта проходит саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.