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Пленарное заседание саммита Россия - Африка. Видеотрансляция

В дискуссии принимают участие президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси

ТАСС/Ruptly

Президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси принимают участие в пленарном заседании саммита Россия - Африка.

Как ожидается, после дискуссии российский лидер проведет серию двусторонних бесед с африканскими коллегами.

Планируется, что по итогам саммита будет принята декларация, в которой будут зафиксированы согласованные подходы к вопросам развития российско-африканского сотрудничества и углубления взаимодействия на международной арене. 

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта проходит саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.

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