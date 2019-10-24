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Саммит Россия – Африка

Путин поприветствовал глав делегаций 54 стран - участниц саммита Россия - Африка

Президент России и главы делегаций сделали коллективный снимок

СОЧИ, 24 октября, /ТАСС/. Первое пленарное заседание саммита Россия - Африка началось в Сочи. Ему предшествовала церемония встречи и фотографирования. Президент РФ Владимир Путин и главы делегаций 54 стран - участниц саммита сделали коллективный снимок, как это традиционно принято на подобных мероприятиях.

Сразу после этого лидеры проследовали в зал пленарного заседания, где Владимир Путин вместе с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, возглавляющим в данный момент Африканский союз, выступят с приветствиями. Запланированы также выступления всех других участников саммита.

На втором пленарном заседании саммита дискуссия будет продолжена в формате рабочего завтрака.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСиси, Абдель Фаттах, ас-Саммит Россия – Африка
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