Путин поприветствовал глав делегаций 54 стран - участниц саммита Россия - Африка

СОЧИ, 24 октября, /ТАСС/. Первое пленарное заседание саммита Россия - Африка началось в Сочи. Ему предшествовала церемония встречи и фотографирования. Президент РФ Владимир Путин и главы делегаций 54 стран - участниц саммита сделали коллективный снимок, как это традиционно принято на подобных мероприятиях.

Сразу после этого лидеры проследовали в зал пленарного заседания, где Владимир Путин вместе с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, возглавляющим в данный момент Африканский союз, выступят с приветствиями. Запланированы также выступления всех других участников саммита.

На втором пленарном заседании саммита дискуссия будет продолжена в формате рабочего завтрака.