Чижов: проведение встречи по международной зоне безопасности в Сирии неактуально

ВЕРОНА, 24 октября. /ТАСС/. Проведение в Брюсселе встречи с европейскими коллегами по созданию международной зоны безопасности в Сирии представляется ненужным, сообщил ТАСС в четверг постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов

"Мы считаем, что это совершенно не нужно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с инициативой создать контролируемую международными силами зону безопасности в Сирии на границе с Турцией с привлечением Москвы и Анкары. Свое предложение она согласовала с канцлером Ангелой Меркель и представит его западным союзникам на полях встречи министров обороны стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе 24-25 октября.

23 октября замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что инициатива Германии о создании на севере Сирии контролируемой международными силами зоны безопасности не актуальна после решений саммита президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.

22 октября Путин и Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.