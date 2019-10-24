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Саммит Россия – Африка
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Путин поддержал идею проведения саммитов Россия - Африка каждые три года

Все участники саммита заинтересованы в том, чтобы придать российско-африканскому взаимодействию "по-настоящему системный и комплексный характер", отметил президент
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею проведения саммитов Россия - Африка раз в три года и предложил придать взаимодействию системный и комплексный характер.

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"В предварительном плане уже обсуждалась идея учреждения форума партнерства Россия - Африка, в рамках которого, как мы вчера говорили с некоторыми коллегами за ужином, можно было бы с определенной периодичностью, например раз в три года, проводить встречи на уровне глав государств. Мне кажется, что эта идея неплохая и мы ее, конечно, поддерживаем", - сказал Путин на заседании саммита Россия - Африка.

Он отметил, что все участники саммита заинтересованы в том, чтобы "придать российско-африканскому взаимодействию по-настоящему системный и комплексный характер".

По мнению российского президента, в перерывах между саммитами можно было бы предусмотреть ежегодные политические консультации министров иностранных дел.

"Думаю, что все вы это предложение поддержите и именно в таком формате мы продолжим развивать российско-африканские отношения", - добавил Путин.

Он напомнил, что в четверг будет подписан меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и комиссией Африканского союза.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаммит Россия – Африка
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