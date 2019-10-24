МИД РФ: конкуренты смотрят на укрепление связей России в Африке с нескрываемой ревностью

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Многие традиционные партнеры африканских стран смотрят с нескрываемой ревностью на расширение контактов России на континенте и препятствуют этому. Об этом заявил в четверг директор Департамента Африки МИД РФ Андрей Кемарский, выступая на саммите Россия - Африка.

"Укрепление наших связей с Африкой будет осуществляться в условиях достаточно жестокой конкуренции, потому что многие традиционные партнеры африканского континента смотрят на развитие наших отношений с африканскими странами с нескрываемой ревностью, стараются препятствовать этому укреплению", - сказал он.

По его словам, к этому нужно относиться спокойно. "Я думаю, что для преодоления этих негативных факторов у нас есть возможности. Мы строим наше сотрудничество с Африкой не против кого-то, не для того, чтобы каким-то образом подвинуть кого-то на африканских рынках, а для того, чтобы укреплять двусторонние связи, делать это на взаимовыгодной основе", - добавил дипломат.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.