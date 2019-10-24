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В МИД РФ заявили, что планы развития ВС Норвегии имеют антироссийскую направленность

Этот вопрос обсудят на переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД королевства Ине Эриксен Сёрейде

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Планы по развитию Вооруженных сил Норвегии имеют очевидную антироссийскую направленность, этот вопрос будет подниматься на переговорах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД королевства Ине Эриксен Сёрейде в Киркенесе. Об этом говорится в комментарии МИД РФ в связи с предстоящим визитом в Норвегию главы российского дипведомства.

Как отметили в министерстве, политическая линия руководства Норвегии на "умиротворение и сдерживание" России продолжает подкрепляться шагами Осло в области военного строительства. "Территория страны все активнее задействуется союзниками по НАТО. Норвежское руководство де-факто отказалось от обязательств по неразмещению на своей территории в мирное время иностранных воинских подразделений. Растет количество учений и тренировок, проводимых все ближе к российским сухопутным и морским границам", - указали в МИД РФ.

На Смоленской площади обратили внимание, что Норвегия наращивает свои военные расходы, занимая первое место в Европе и второе в НАТО по объему военных расходов на душу населения. "Модернизируется военная инфраструктура, закупаются новые вооружения. Планы развития вооруженных сил имеют очевидную антироссийскую направленность", - констатировали в МИД.

По оценке Москвы, такая ситуация "не может не тревожить". "На переговорах в Киркенесе министры подробно обсудят эту тематику. Рассчитываем, что норвежская сторона представит свои аргументы, объясняющие активные военные приготовления у российских границ", - подчеркнули в дипведомстве.

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НорвегияРоссия
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