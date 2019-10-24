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Саммит Россия – Африка

МИД России надеется, что саммит Россия - Африка станет постоянно действующим форумом

Директор Департамента Африки российского внешнеполитического ведомства Андрей Кемарский отметил, что для Москвы в приоритете остается политическое взаимодействие и экономические контакты со странами Африки

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. МИД РФ рассчитывает, что саммит Россия - Африка станет регулярным мероприятием и будет периодически проводиться в том числе в африканских странах. Об этом заявил в четверг директор Департамента Африки российского внешнеполитического ведомства Андрей Кемарский, выступая на саммите в Сочи.

"Надеемся, что саммит станет постоянно действующим форумом, который будет периодически собираться в РФ или, возможно, в каких-то африканских странах для обсуждения важнейших вопросов нашего сотрудничества", - сказал он.

Дипломат отметил, что для России и Африки в приоритете сейчас остается политическое взаимодействие и экономические контакты. "Потенциал экономического сотрудничества чрезвычайно богат и используется недостаточно, - добавил Кемарский. - Африканские рынки чрезвычайно важны для российской экономики. <…> Это и совместное использование природных ресурсов, и наработки в сфере высоких технологий, которые имеются у РФ. Это и такие сферы, как туризм". Кроме того, одной из ключевых областей сотрудничества Москвы и африканских столиц должно остаться образование, добавил он.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.

Теги
РоссияСаммит Россия – Африка
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